米ウォルト・ディズニー・スタジオは現地時間15日、約14年にわたりルーカスフィルムを率いてきた社長のキャスリーン・ケネディが同職を退任することを発表した。【画像】新共同社長に就任するデイヴ・フィローニ新体制では、同社のエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めてきたデイヴ・フィローニが社長兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーに昇格。ビジネス部門は、長年ルーカスフィ