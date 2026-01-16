自民党和歌山県連は１６日、次期衆院選の和歌山２区に公認候補の擁立を見送ることを決めた。県連によると、党本部は無所属現職の世耕弘成・元経済産業相を支持する方針を示しており、県連はその意向に従うという。世耕氏は旧安倍派の政治資金問題を受けて２０２４年に自民を離党した。同年の衆院選では、参院から無所属でくら替え出馬し、党公認で立候補した二階俊博元幹事長の三男らを破り初当選した。