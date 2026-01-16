プルデンシャル生命保険は100人を超える社員らがおよそ500人の顧客からあわせて31億円あまりをだまし取るなどしていたと明らかにしました。プルデンシャル生命が顧客に対して行った調査によりますと、社員だった3人が8人の顧客に対し、架空の投資を持ちかけるなどしておよそ6000万円をだまし取っていたということです。また、106人の社員や元社員が、およそ500人の顧客に対し、会社の保険とは関係のない投資やもうけ話を持ちかけ金