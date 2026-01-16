外務省は、イラン全域に危険レベルのレベル4（退避勧告）を発出した。イランでは軍事的緊張を含む中東地域の情勢が更に緊迫化する可能性があり、インターネットや国際電話が使えない、つながりにくい状態が続いている。国際線は便数の減少や急な運休が発生している。イランへの渡航はどのような目的であれ止め、すでに滞在中の人には安全に出国可能と判断される場合、速やかに国外に退避するよう求めている。さらに、アラブ首長国