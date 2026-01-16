マツダが電気自動車戦略の見直しに踏み切ります。世界戦略車として2027年に生産を開始する計画の新型EVについて、生産開始時期を2年延期する方針を決めたことがわかりました。マツダは山口県岩国市に建設中の新工場でリチウムイオン電池を製造し、山口県の防府工場で世界戦略車としての新型EVを生産する計画です。関係者によりますと、その新型EVについて、2027年に予定していた生産開始時期を2029年に延期する方針を決めたという