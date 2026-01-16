ボートレース鳴門の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１戦」は１６日、準優勝戦が行われた。１０Ｒで逃げ切り優出を決めた津田陸翔（２４＝広島）。予選敗退に終わった宮島正月戦後、レースへの取り組み方を変える出来事があったという。「正月戦のあと、先輩の山口（剛）さん、西野（翔太）さん、船岡（洋一郎）さんに、こんなレースをしていたらすぐ後輩に抜かれるぞ！とハッパをかけられたんです」強豪レーサー