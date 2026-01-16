メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区の路上で16日朝、車が横転する単独事故がありました。警察は、この車の運転手の男を無免許運転と酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、住居不詳の会社員の男（35）です。 警察によりますと、16日午前6時半ごろ、名古屋市中区大井町の路上で目撃者から「黒いハイエースが横転している」と110番通報がありました。 警察が駆けつけ