「上質」を知る大人にこそ選びたい、アルマーニ / ドルチのバレンタイン&ホワイトデーコレクション。2002年の誕生以来、洗練された味わいと美意識で世界中を魅了してきた同ブランドから、今年も期間限定の特別なショコラが登場します。深みのある赤を基調にした美しいパッケージと、心まで満たすフレーバーが揃い、贈る瞬間も受け取る瞬間も特別に♡大切な想いを託す一箱にふさわしいライ