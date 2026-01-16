歌舞伎俳優の片岡愛之助さん（53）が16日、新作歌舞伎『流白浪燦星（ルパン三世）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）』（3月5日より公演開始予定）の記者会見に登場し、意気込みを明かしました。シリーズ第2弾となる今回は、諏訪（すわ）の国を舞台に、とらわれの姫とお宝をめぐり、ルパン一味が大冒険を繰り広げる物語です。主演の愛之助さんは、流白浪燦星と石川五ェ門の二役を演じます。また、ヒロイン・瀬織姫（せおりひめ