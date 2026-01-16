２児ママでタレントの菊地亜美が超大物女優の気取らない人柄をＳＮＳで明かした。１６日付のインスタグラムで「先日、今年初景子さんとランチ♡お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」と同じ２児ママで女優の北川景子とのママ友ランチを報告。「景子さん写真撮る時絶対、ぐい！っと私より前に出てくれるの。私の顔がドデカくならないように！（とは言わずに自然にｗ）そこで気付いた…これ、本当に綺麗な人ある