内モンゴル自治区のフンシャンダク（渾善達克）砂漠の奥地にある牧畜民の自宅でこのほど、「最も美しい雄ラクダ」を決める選考会が行われた。中国新聞網が伝えた。この牧畜民の自宅は2026年「内モンゴルを歌い旅する民衆の大舞台」シリンゴル盟群衆文化ナダムのイベント会場として選ばれ、そのイベントの一環としてラクダの選考会が行われた。選考会には周辺に住む数十世帯の牧畜民がそれぞれ自慢のラクダを連れて参加した。（提供