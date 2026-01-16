臨済宗建仁寺派大本山の建仁寺（京都市東山区）が昨年末、境内の柵の一部や立て看板が壊される被害に遭っていたことが、寺への取材で分かった。寺は１月２日に東山署へ器物損壊容疑で被害届を提出した。寺によると、職員らが昨年１２月３０日朝、境内で立て看板が割れて散乱し、開祖・栄西をまつる開山堂の門前に置かれた木製柵のかんぬき（長さ約１メートル）が折れているのを発見した。防犯カメラには、同日午前２時頃、ス