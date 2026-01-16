Mrs. GREEN APPLEが、4月と7月にMUFGスタジアム（国立競技場）で計4日間公演を行うことが発表されました。この公演が行われるのは、『ゼンジン未到』シリーズのツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』。ツアーの詳細が発表され、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するスタジアムツアーになるということです。1回のツアーで、MUFGスタジアム（国立競技場