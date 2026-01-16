15日（木）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のレーヴィス栃木は10日（土）と11日（日）にFUKAI SQUARE GARDEN足利で開催された千葉ドットとのホームゲームにて、両日ともに来場者が1000人を超えたことをクラブ公式SNSで発表している。 来場者は10日が1012人、11日は1109人を記録。試合も2戦とも白星を飾り、11勝3敗のリーグ3位と好調を維持している。 2024-25シーズンからVリーグ