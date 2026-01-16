発言の一部を不適切だったと認め、謝罪する山中市長＝１６日、横浜市役所横浜市の山中竹春市長にパワーハラスメントなどが疑われる言動があったと市人事部長が告発した問題を巡り、山中市長は１６日、報道陣の取材に応じた。発言の一部を認め「本人につらい思いをさせてしまったことは大変申し訳ない」と謝罪。ただ、一方でパワハラの認識は当時なかったと振り返り、市議の外見についての誹謗（ひぼう）中傷なども「事実ではない