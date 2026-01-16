ボートレース福岡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ福岡」は１６日、予選３日目の開催が行われた。川原祐明（３１＝香川）は７Ｒ、１枠を生かして初白星をゲット。３枠で登場した１１Ｒは「ほぼ全速」のコンマ０９のスタート決めるも、４カドの佐々木大河の猛攻をしのげずに５着。１３位タイで勝負駆けに挑む。１１Ｒでは「佐々木選手には思った以上に伸びられた。いい人とは顕著に足の差を感じた」と不満を口に。それで