寒さが増し、冬も本格化してきたこの頃。そろそろ装いをアップデートしたくなる時期です。旬なスタイルをリサーチしていると、【GU（ジーユー）】のスタッフさんたちが「ワイドパンツ」をバランスよく取り入れている様子が目に留まりました。大人のコーデにふさわしい品のよさと、程よい抜け感を演出できるデザインが魅力の一本。おしゃれな着こなしをヒントに、今季らしいスタイルを楽しんでみて。