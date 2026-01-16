１６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」では、ＪＲ山手線、京浜東北線が同日に停電の影響で、山手線は始発から全線を京浜東北線が一部区間の運転を見合わせたことを番組冒頭で報じた。番組ではＪＲ品川駅の構内では通勤客であふれ、京浜東北線は列車が駅間で止まり、乗客が線路上を歩き近くの駅に移動したことなどを伝えた。山手線全線の運転再開は午後１時過ぎで約６７万３０００人に影響を与えたと報じた。首都圏の