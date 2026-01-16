中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月16日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は16日の記者会見で、日本の元内閣官房長官が中国台湾地区を訪問したことに関し、日本に対して「一つの中国」原則を厳守し、「台湾独立」分裂勢力に誤ったシグナルを送らないよう促した。郭氏は次のように述べた。世界に中国は一つしかなく、台湾は中国の領土の不可分の一部である。中国と国交を有する国が台湾当局とい