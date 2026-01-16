M!LK・山中柔太朗さん（24）と超特急・郄松アロハさん（25）が映画限定オリジナルユニット『鶴 and 亀』を結成。15日にミュージックビデオが公開されました。“鶴 and 亀”は、山中さんと郄松さんがW主演する映画『純愛上等！』（2月13日公開）のオリジナルユニット。映画『純愛上等！』は、敵対する高校のトップ同士による、不器用ながらも真っすぐな思いのぶつかり合いによって生まれる、笑いあり、ときめきあり、ア