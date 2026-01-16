勝地涼、瀧本美織出演の日本テレビ系ドラマ「身代金は誘拐です」第２話が１５日に放送された。第１話から出演者クレジットに名前が記載されていたが、明確には登場していなかった川西賢志郎が、中盤に８年前事件で誘拐された男子の父親鶴原航一郎役で回想シーンに登場した。第１話冒頭で橋の上から身代金の入ったバッグを落としていた人物だったとみられる。８年前事件では、当時神奈川県警捜査一課刑事だった鷲尾武尊（勝地