【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの組織委員会は16日、聖火リレーのルートを発表した。2月24日にパラリンピック発祥の地である英国のストーク・マンデビルで採火された後、イタリア国内を巡る。参加する走者は501人。2006年の冬季パラを開催したトリノや、ミラノなどでのイベントを経て、3月3日にコルティナダンペッツォ入り。そこから本格的なリレーが始まり、ベネチア、パドバを経由して、6日に開会式の