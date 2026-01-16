巨人の球団ＯＢとファンクラブ「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ」会員が一緒にラウンドするゴルフコンペ「第４回ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳゴルフ選手権」が１６日、東京・稲城市のよみうりゴルフ倶楽部で開催された。参加したＯＢは以下の２０人。中畑清氏、松本匡史氏、定岡正二氏、鹿取義隆氏、篠塚和典氏、原辰徳氏、川口和久氏、岡崎郁氏、村田真一氏、福王昭仁氏、阿波野秀幸氏、大久保博元氏、緒方耕一氏、前田幸長氏、元木大介氏