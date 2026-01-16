巨人は１６日、都内のホテルでスタッフミーティングを行った。球団幹部、フロント、１軍２軍３軍の監督コーチ全員、裏方スタッフなど６０人以上が参加して今季の方針などを確認した。阿部監督は秋季キャンプで若手投手陣にブルペンで多くの球数を投げさせたことについて「それはなぜかというと、来年からＤＨが始まる。それを踏まえた上で完投能力をつけようという、そういう意味合いもあって」と説明した。投手が打席に立