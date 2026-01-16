１３日、ハルビン氷雪大世界で氷彫刻を鑑賞する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）【新華社ハルビン1月16日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」でこのほど、新作の氷彫刻が公開された。パーク内には第37回中国・ハルビン国際氷彫刻コンテスト出品作や既存作品もあり、共に冬の夜を彩った。１３日、ハルビン氷雪大世界の氷彫刻作品「バランスの旅の緩やかな歩み」。（ハルビン＝新華社記者