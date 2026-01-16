国内フリーエージェント（ＦＡ）宣言をしていた楽天の辰己涼介外野手（２９）が残留を決め、１６日に契約を更改した。契約内容は非公表。オフにポスティングシステムでの米大リーグ移籍を目指したが、球団から認められずにＦＡ権を行使。球団は宣言残留を認めていた。先月、石井一久ゼネラルマネジャー（ＧＭ）から「愛のある言葉をもらった」といい、「７年間大切に育ててくれたことがＦＡ権を行使してわかったので、優勝させ