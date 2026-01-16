ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢでも活躍した五十嵐亮太氏が１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。ヤクルトの３監督×レジェンド２人の集合ショットを公開し、ファンの反響を呼んだ。「最高！」と記しアップした写真には古田敦也氏、真中満氏、高津臣吾氏の監督経験者３人。さらに五十嵐氏と同学年ながら現役として活躍する石川雅規投手の姿も見られた。また真中氏が手に持っているのは高級焼酎の「森伊蔵」。全員の笑顔