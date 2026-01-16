自民党の菅義偉元総理が次の衆議院選挙に立候補せず、政界を引退する意向を固めたことが分かりました。関係者によりますと、菅元総理は次の衆議院選挙に出馬しない意向を固め、あす正式に表明する予定だということです。菅氏は2012年に第2次安倍政権が発足すると、歴代最長の7年8か月にわたって官房長官を務め、2019年4月には新元号「令和」を発表し、「令和おじさん」として注目されました。その後、2020年には安倍氏の後任として