1月17日、大学入学共通テストが始まります。試験会場の一つとなっている新潟大学では職員が入念に会場設営を行いました。 新潟市西区にある新潟大学・五十嵐キャンパス。【桶屋美圭アナウンサー】「17日始まる大学入学共通テストを前に、試験会場では準備が進められています」全国で約50万人が受験する『大学入学共通テスト』。県内では14の大学・15の会場で試験が行われ、去年より105人多い8837人が臨みます。【新潟大学