1月11日までの1週間に新潟県内の指定された医療機関で報告されたインフルエンザの感染者数は1医療機関当たり『7．64人』で前の週よりも減少しました。前の週には終息基準の10人を下回っていましたが、年末年始を挟み休診している医療機関もあったことから県は警報を継続。今回、改めて感染者数が10人を下回ったことから県は15日、インフルエンザに関する警報を解除しました。ただ、一部の保健所管内では注意報基準の10人を上回って