新潟県は1月16日、冬に柏崎刈羽原発で重大事故が起きたことを想定したモニタリング訓練を行い、大気中や雪に含まれる放射性物質などを調査する手順などを確認しました。 16日、柏崎市で行われたのは柏崎刈羽地域で震度6強の地震が発生し、柏崎刈羽原発の6号機から放射性物質が放出されたことを想定した緊急時モニタリング訓練。大気の放射線量が基準値以下になったあと、大気や地面の放射性物質を採取し、その種類や量を調べるこ