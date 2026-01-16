1月20日に再稼働を控える柏崎刈羽原発。16日、柏崎市の桜井市長が視察に訪れ「安全に稼働を進めてもらえると確信した」と話しました。 1月20日に再稼働を控える柏崎刈羽原発に16日、柏崎市の桜井雅浩市長と市議会議員の姿が。【柏崎市桜井雅浩 市長】「どのような皆さんの雰囲気の中で再稼働がなされるのかということを含めて、実際にもう一度確認をさせていただいて」再稼働前、最後の確認に訪れていました。【柏崎刈羽原発