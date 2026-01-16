新潟県警は、去年12月9日に不同意わいせつの疑いで逮捕した30代の男性について誤認逮捕だったと発表。先入観に基づく捜査などがあったとしています。 去年10月、長岡市を歩いていた30代の女性がわいせつな行為された事件で、長岡警察署が去年12月9日に30代の男性を逮捕していましたが、県警は1月16日、誤認逮捕だったと発表しました。事件発生後、防犯カメラ映像などの捜査から容疑者として浮上した30代に男性に取り調べを行った