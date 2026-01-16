劇場アニメ『ルックバック』の監督を務めた押山清高さんが15日、自身が主催する展覧会のプレス内覧会に経済学者の成田悠輔さんと登場。トークイベントでは、押山監督が3Dドローイングを披露し、さらに数十年後のアニメ界について語りました。映画は、同名漫画が原作。ひたむきに漫画家を目指す藤野と京本という2人の少女を描いた青春物語です。今回、2024年に公開された劇場アニメ『ルックバック』にかけた熱量を感じることができ