“4組の講師”乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月15日（木）の放送では、“和の講師”井上和と一緒にお届け！ 今回は、1月17日（土）、18日（日）におこなわれる大学入学共通テストを受ける生徒（リスナー）と電話をつないで、2人でエールを送りました。乃木坂46の賀喜遥香と井上和◆受験直前の生徒に逆電！賀喜：今日は4組の教室に、