ドル円は１５８円台前半推移＝ロンドン為替概況 ドル円は東京午前に片山財務相による円安けん制発言を受けて１５７円９８銭を付けた後、すぐに１５８円台に戻すも、その後１５８円台半ばが重くなった。ロンドン市場でも１５８円台前半中心の推移。１５８円０１銭近くまで下げる場面も見られたが、１５７円台を試す展開にはならず。介入警戒感が上値を抑えるものの、円安の流れ継続が意識されており、下がると買いが出る展開とな