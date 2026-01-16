オランダサッカー協会の公式サイトは１６日、元同国代表ＦＷのルート・ファンニステルローイ氏がオランダ代表チームのアシスタントコーチに就任すると発表した。２月１日からテクニカルスタッフに加わり、クーマン監督を支える。現役引退後、オランダ代表スタッフには３度目の復帰。「私にとってこの上ない栄誉で、素晴らしい挑戦」などとコメントした。ファンニステルローイ氏は現役時代、マンチェスターＵ（イングランド）や