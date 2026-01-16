東京都は、都の公式アプリ「東京アプリ」で、来月2日から15歳以上の都民を対象に1万1000円相当のポイントを付与すると発表しました。さらに、14歳までの都民には同じ額の支援金を支給する方針も明らかにしました。東京都の小池知事は、都の公式アプリ「東京アプリ」で、マイナンバーカードによる本人認証をおこなった15歳以上の都民を対象に、1人あたり「1万1000円相当」のポイントを付与するキャンペーンを、来月2日から開始する