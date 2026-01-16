山梨県「扇山」の山林火災は大月市側で延焼が続き、ふもとの138世帯152人に避難指示が出されました。山梨県大月市の山林では、16日も上空と地上から消火活動が行われましたが、西側に向けて延焼が続いていて、鎮火の見通しは立っていません。大月市は16日午後、火が集落まで150メートルに迫っているとして、ふもとの宮谷地区に住む138世帯152人に避難指示を出しました。今回の火災で、大月市内に避難指示が出されるのは初めてです