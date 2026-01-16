前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が、横浜（現DeNA）時代の同僚・阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。日本ハム時代の大谷翔平も打ち取った超スローカーブ誕生のきっかけを明かした。視聴者の質問で超スローボール誕生のきっかけを聞かれた。三浦氏は「速い球が投げられなかったからです。本当にそうですよ」と明かした。全力で投げても140キロそこそこじゃ目立たない。「だったら緩急を使おう」と取り組