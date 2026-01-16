横浜ＤｅＮＡ・フラッグ横浜ＤｅＮＡは１６日、２月１日に沖縄県宜野湾市などで始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出された牧や外野から内野に登録変更した筒香、エース東ら主力に加え、中川颯や梶原、新外国人選手５人は１軍スタート。ルーキー６人と森、小園らは２軍となった。相川亮二監督は「いつでも入れ替えできる。１軍だから、２軍だからという