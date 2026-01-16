高市首相が、閣僚ら政府の「政務三役」による政治資金パーティーの開催を、全面的に禁止する方向で調整していることがわかりました。政権幹部によりますと、高市首相は閣僚や副大臣、政務官の「政務三役」の倫理規定や行動指針を定めた「大臣規範」を改め、政務三役は一律で、政治資金の調達を目的とする政治資金パーティーの開催を自粛するとの規定に変更する方向で調整しています。現在の大臣規範では「国民の疑惑を招きかねない