Image: Honda ちょっとツリ目のシャープ顔。自動車メーカーのHonda（ホンダ）は1月13日、四輪事業のシンボルを2001年以来、26年ぶりに刷新することを発表しました。Hマークは1963年に初めて登場し、その後数回のデザイン変更を経ながらも、同社の四輪事業のシンボルとして長年使用されてきました。 Image: Honda