歌手の相川七瀬（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。大学院の全ての授業が終了したことを報告した。「本日、大学院の全ての授業が終わりました」と報告した相川。学内での自撮りを公開し、「学部から数えて6年、、、。よく通った」としみじみ振り返った。相川は2020年に国学院大神道文化学部に入学。24年に卒業し、4月に大学院に進学した。今月9日には修士論文提出を報告していた。「まだ、口頭試問が残っていますが