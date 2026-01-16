立憲民主党と公明党は16日、新党の名前を「中道改革連合」に決めたことを発表しました。公明党・斉藤代表「新党の名前は『中道改革連合』、略称『中道』といたしました」新党について、両代表は、「右にも左にも傾かず熟議を通して解を見出す」ことを中道の姿勢とし、党の名前にも「中道」を打ち出しました。野田代表は会見で、「生活者ファーストの視点で現実的な政策を打ち出していく」と話し、消費税減税や社会保険料の減免など