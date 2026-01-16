舛添要一・前東京都知事と中北浩爾・中央大教授が１６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、立憲民主、公明両党による新党「中道改革連合」の結成について議論した。自民、公明両党の連立政権時代に閣僚を務めたことがある舛添氏は、「公明の票がないと当選できない自民の候補はいっぱいいる。大きなショックだと思う」と分析した。中北氏は新党の名称を巡り、「どうやって日本を前に進めるかを示さないと、選挙のため