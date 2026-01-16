東京都内で火葬料金が高騰している問題で東京23区は16日、4月から火葬料に最大で2万7000円を助成する制度を始めると発表しました。23区内の火葬場9カ所のうち6カ所を運営する東京博善は、23区が実施してきた火葬料の割引制度を今年4月以降取りやめる意向を示しています。23区では、火葬料が実質値上げすることになるため4月から火葬料に最大で2万7000円を助成する制度を始めることを決めました。東京博善は4月から火葬料を8万7000