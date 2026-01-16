バルセロナは国王杯ラウンド16でラシン・サンタンデールと対戦し2ｰ0で勝利をおさめた。結果だけ見れば危なげないクリーンシートに見えるが、実際の試合は薄氷の勝利と言える内容だ。そしてその勝利をもたらした要因は守護神ジョアン・ガルシアの活躍によるものが大きい。試合はバルセロナが65分にフェラン・トーレスが先制点を挙げることに成功したが、ここからファンにとっては心臓に悪い展開が続く。76分、85分にバルセロナのネ