マンチェスター・シティに所属するオランダ代表MFタイアニ・ラインデルスは今シーズンのプレミアリーグ制覇へ自信を覗かせた。シティは現在首位アーセナルを追う2位につけているが、リーグ戦直近3試合は引き分けで勝ち点を落としており、勝ち点差は6ポイントにまで広げられた。まだシーズン後半戦は始まったばかりで、優勝争いにおいて致命的な勝ち点差というわけではないものの、シティとしてはこれ以上離される訳にはいかない。