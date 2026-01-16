年明け早々、エンツォ・マレスカ前監督が辞任という事態となったチェルシー。クラブはストラスブールを指揮していたリアム・ロシニアーを新たな指揮官に迎えた。辞任の理由はマレスカとクラブ幹部たちとの関係が破綻したためと考えられている。ファンはオーナー陣に不満を抱いており、抗議活動が計画されているという話もあるが、選手たちの中にも不満を抱えた者がいるかもしれない。仏『L’equipe』は、MFエンソ・フェルナンデス